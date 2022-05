Il Milan è campione d’Italia: per le strade di Sanremo e Imperia esplode la festa rossonera (Foto e Video)

Le strade e le piazze della provincia si colorano di rossonero. Anche a Ponente è esplosa la festa milanista per la vittoria del 19° scudetto arrivata questo pomeriggio con il 3-0 sul campo del Sassuolo.

Dopo gli anni delle sfilate juventine e la gioia interista dello scorso anno, ora è l’altra sponda milanese a fare festa per le strade. A Sanremo i tifosi si sono dati appuntamento in piazza Colombo per poi sfilare lungo via Matteotti stonando cori e sventolando bandiere e sciarpe; a Imperia la location della festa è stata piazza Dante con giro festante attorno alla fontana.

I video della festa a Sanremo e Imperia