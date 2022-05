Estate 2022 in Italia: Dove andare in vacanza?

L'Italia è una destinazione turistica molto popolare anche per i turisti stranieri. Il Paese ha una cultura e un paesaggio unici che attirano migliaia di persone ogni anno.

Con l'aiuto dei nostri esperti di viaggio, abbiamo creato un elenco dei luoghi più interessanti da visitare durante la vostra prossima vacanza in Italia.

Tour della Toscana in auto

La regione Toscana è famosa per la sua cucina, il vino, l'arte e la storia. Inoltre, ospita alcuni dei paesaggi più belli d'Italia.

La regione ha un clima mediterraneo mite ed è nota per le sue dolci colline e gli uliveti. È anche sede di alcune delle più antiche e belle città d'Italia, tra cui Firenze, Siena e Pisa.

Se volete esplorare la Toscana in auto, ci sono molti luoghi da visitare lungo il percorso. Ecco alcuni dei nostri migliori consigli:

Il primo consiglio è, se arrivate in Toscana in aereo, potete noleggiare un auto online sul sito Enjoy Travel e visitare la regione comodamente.

Ecco cosa vistare in Toscana:

1) Firenze - Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, Firenze è una delle destinazioni turistiche più popolari d'Italia.

La città è ricca di splendide architetture e musei che ospitano alcune delle più belle opere d'arte del mondo.

2) Pisa - Forse conoscete questa città per la sua torre pendente, ma c'è molto di più da vedere qui che un solo edificio!

Ci sono molte altre attrazioni, come musei e cattedrali, che vi terranno impegnati per tutto il giorno!

3) San Gimignano - Questa città medievale, ospitava un tempo oltre 100 torri, ma oggi ne rimangono solo 14!

Queste case-torri furono costruite per proteggere gli abitanti dagli invasori nei periodi in cui la città non era protetta da mura o castelli.

4) Siena: Questa bellissima città era un tempo il cuore dell'economia toscana grazie alla sua posizione sulle principali rotte commerciali tra il Nord Europa e Roma.

Oggi è meglio conosciuta come un importante centro culturale dove i turisti possono ammirare l'architettura e l'arte medievali mangiando piatti tradizionali come il panforte (un dolce al sapore di mandorle), i tortelli di zucca (ravioli ripieni di zucchine) e molto altro!

Visitare Roma

Roma è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo.

Ha molte belle chiese, musei, basiliche e palazzi costruiti nell'antichità. Si può anche visitare il Colosseo, che un tempo veniva usato come anfiteatro per i combattimenti dei gladiatori o le corse delle bighe.

Roma è anche nota per le sue vie dello shopping e per i suoi caffè dove si può gustare un gelato guardando la gente che passa.

Visitare Venezia

Venezia è una delle città più belle del mondo. Non solo è un capolavoro architettonico, ma è anche un luogo ideale per fare un viaggio romantico con la moglie o fidanzata.

La città è circondata da acqua e canali, il che la rende ancora più interessante ed unica.

Il modo migliore per vedere Venezia è facendo un giro in gondola. È inoltre possibile visitare alcuni dei monumenti più famosi, come la Basilica di San Marco e il Ponte dei Sospiri.

Visitare la Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è un tratto di costa sul Mar Tirreno che va da Sorrento a Sapri, in provincia di Salerno.

È nota per la sua bellezza paesaggistica, le attrazioni turistiche e la gastronomia.

Le attrazioni più popolari sono:

• Positano - conosciuta come "la Perla della Costiera Amalfitana", è una splendida cittadina ricca di case colorate arroccate lungo una scogliera che si affaccia sul Mar Tirreno;

• Amalfi - un'antica repubblica marinara che risale all'839 a.C;

• Ravello - una piccola città arroccata sopra Amalfi con una vista spettacolare su una valle e sul mare;

• Paestum - uno degli antichi templi greci meglio conservati d'Italia, costruito intorno al 550 a.C.