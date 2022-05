Regione: 178mila euro per il piano annuale delle iniziative promozionali

La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio, il Piano annuale delle iniziative promozionali per l’anno 2022. Da Regione Liguria sono stati messi a disposizione i primi 178mila euro regionali, destinati alle iniziative promozionali



“Lo sviluppo del territorio e delle imprese locali, anche attraverso iniziative oramai consolidate nella tradizione ligure, che hanno dimostrato rappresentare un valido strumento promozionale dell’economia regionale nel suo complesso, rimane un capitolo strategico per la Liguria che guarda al domani" – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio di Regione Liguria.



"Una compartecipazione con cui intendiamo supportare quei progetti di valorizzazione del commercio, dell’artigianato e dei saperi locali, a cui farà seguito una seconda tranche economica, che porterà a 300 mila euro l’intervento regionale e con cui andremo a finanziare ulteriori iniziative che si riterranno preziose per la promozione delle produzioni liguri” - ha detto l'assessore.