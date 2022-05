Coronavirus: oggi numeri stazionari in provincia e regione, sono 102 i nuovi casi nell'imperiese

Sono 775 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, in relazione ai 6.541 tamponi eseguiti per un tasso di positività in lieve aumento, al 11,84%.

Sono stati 102 i nuovi casi di oggi in provincia di Imperia, 96 a Savona, 436 a Genova e 140 a La Spezia. Sono 30 i ricoverati di oggi in provincia di Imperia (1 in più di ieri) di cui uno in terapia intensiva. In regione sono invece 201 (19 in meno di ieri) dei quali 8 (-1) in terapia intensiva.

Oggi non si registra nessun morto in regione. In isolamento domiciliare restano oggi 10.525 persone, 350 in meno di ieri.

Sotto il bollettino completo e il dettaglio sulle vaccinazioni.