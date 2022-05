Sanremo: via delle Fonti a rischio crollo, l'allarme e la paura lanciati dai residenti della zona (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Carlo, ci ha scritto per segnalare una situazione di pericolo in qui vivono i residenti e le persone che transitano da via delle Fonti in Sanremo:

“La strada sta crollando, in parte per l'azione dei cinghiali e in parte all'incuria. Da Bussana è piena di buche, perdite di preziosa acqua potabile dalle tubature dell'acquedotto ed è sprovvista di protezioni a valle. La vegetazione e la terra hanno invaso la strada in quanto non vengono ottemperate neanche le normali operazioni di pulizia delle cunette e delle erbacce, inoltre in alcuni punti sta letteralmente crollando. Non dimentichiamo che, il 16 ottobre è morto un giovane ragazzo su questa strada e sarebbe il caso di sfruttare i soldi del PNRR per metterla in sicurezza prima che sia troppo tardi”