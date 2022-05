Sanremo: apertura straordinaria serale per la mostra 'Dal Velocipede alla Bicicletta da corsa' a Santa Tecla

La mostra 'Dal Velocipede alla Bicicletta da corsa', che è in corso presso Forte Santa Tecla a Sanremo saluta l'arrivo della carovana del Giro d'Italia con un'apertura straordinaria serale.

Nella giornata di giovedì la mostra sarà infatti aperta dalle 20 alle 23, oltre al consueto orario di apertura dalle 10:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18. Venerdì la mostra invece osserverà l'orario 10:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18, consentendo agli appassionati di assistere alle fasi partenza della tappa Sanremo Cuneo prevista per le 13.35 nei pressi della vecchia stazione, a pochi passi dal Forte.

Per tutta la durata della mostra (che chiude il 5 giugno) la facciata del Forte presenterà nelle ore serali una suggestiva illuminazione rosa, proprio dedicata al ritorno del Giro a Sanremo.

Alla mostra, promossa da Direzione regionale Musei Liguria, Comune di Sanremo e Gruppo Cozzi Parodi, sono presenti 20 modelli (della collezione On the Bicycle) che raccontano la storia e l'evoluzione della bicicletta, da primi modelli ai prototipi studiati per i record, come quello realizzato per Francesco Moser nel 1988. Alla mostra è esposta anche l'ultima bicicletta del grande Gino Bartali, insieme ad alcuni cimeli del campione, prestati dal Museo del Ciclismo "Gino Bartali" di Firenze.