Perinaldo: domenica prossima la passeggiata alla chiesa di San Pancrazio con 'Inner Wheel Sanremo'

Si svolge domenica prossima, organizzata dall’Inner Wheel Sanremo, la passeggiata ‘Perinaldo-San Pancrazio’, con Francesco Guglielmi.

L’offerta per la partecipazione parte da 20 euro ed è finalizzata ai service per il restauro del tetto alla Chiesa di San Pancrazio e per l’Emporio Solidale di Sanremo. L’appuntamento è fissato per le 9, davanti al Comune di Perinaldo mentre il pranzo sarà al sacco.

La ‘carrettabile’ Perinaldo-San Pancrazio-Monte Caggio è chiamata l’antica via domenicana e si snoda su un percorso di 5 km circa. Lungo il tragitto, alla fine del tratto Perinaldo-San Pancrazio, sorge la chiesetta campestre fondata su un’area sacra, prima pagana, come tutte le nostre chiese, meta della nostra passeggiata (circa 850 slm a circa 2 ore di cammino agevole con soste descrittive della meravigliosa ed unica flora attraversata). Per informazioni telefonare al n° 3486040182.