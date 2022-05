Le bande musicali delle Città di Ventimiglia e Bordighera organizzano un concerto di beneficienza per la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia

La banda musicale della città di Ventimiglia e la banda musicale "Borghetto San Nicolò" della città di Bordighera organizzano il 'Concerto azzurro', evento di beneficienza in programma per sabato prossimo alle 21, al Palazzo del Parco di Bordighera.

Il ricavato della serata sarà devoluto interamente alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per finanziare l'acquisto di un furgone per trasporto disabili. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3200749547 anche tramite whatsapp.