Buona la 'prima' per il Ventimiglia Wine Festival, l'evento ora guarda al futuro (Foto)

La prima edizione del Ventimiglia Wine Festival si è conclusa con grande soddisfazione da parte della Proloco Intemelia che, da ente organizzatore, auspica un “tavolo di confronto” con produttori, associazioni di categoria, istituzioni, referenti culturali, privati per costruire insieme il futuro della manifestazione.

Preceduto dalla conferenza inaugurale, alla presenza del sindaco Scullino, vicepresidente della Regione Piana, onorevole Di Muro, consigliere provinciale Dellerba, ambasciatore d’Italia a Monaco Giulio Alaimo, autorità civili e militari, lo spazio espositivo di via Aprosio si è via via animato di appassionati, estimatori o semplici curiosi che hanno movimentato con vivacità il centro cittadino.