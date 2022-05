Sanremo: sabato prossimo, conferenza di Sabina Airoldi sul mondo dei Cetacei del nostro Santuario

Continuano gli incontri, le conferenze, i convegni organizzati dal ‘Consolato del Mare di Sanremo’, organo tecnico della Famija Sanremasca, nella ospitale sede dello Yacht Club Sanremo.



Oggi, sabato 21 maggio, alle ore 16.30, un gradito ritorno della Biologa Marina e Console del Mare Sabina Airoldi che affronterà nuovi argomenti inerenti il mondo dei Cetacei del nostro Santuario. Ingresso libero.



Una occasione per mettere in luce le problematiche, vecchie e nuove e per valutare le opportunità che la legge ‘Salvamare’, da poco approvata, porterà in dote al mondo marino al fine di meglio salvaguardarlo.