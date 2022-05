Gli alpini di Vallecrosia presenti ieri alla 93esima Adunata degli Alpini a Rimini (foto)

Gli alpini di Vallecrosia ieri hanno partecipato a Rimini alla 93esima Adunata degli Alpini.



"Una adunata indimenticabile - si spiega nel comunicato - iniziata per gli alpini di Vallecrosia sabato pomeriggio con l'ascolto delle 33 fanfare dirette da Mogol, e visita di Rimini nuova e centro storico, conclusasi alla sera tardi con l'ascolto della fanfara della Valcamonica che ha rallegrato non solo noi ma tutti i presenti. Una moltitudine di alpini e persone hanno invaso Rimini con allegria e calore trasformandola in una città viva dopo due anni di restrizioni a causa del covid. Grazie come sempre agli alpini l'Italia è tornata a vivere. Domenica grande sfilata sul lungomare della meravigliosa città di Federico Fellini, alla presenza del Presidente Favero, del ministro Guerrini e del gen. Figliuolo. Gli alpini di Vallecrosia hanno sfilato con orgoglio nelle fila della meravigliosa sezione di Imperia. Gli alpini di Vallecrosia, orgogliosi di portare in giro il nome della nostra città, vi aspettano al raduno del 18 e 19 giugno a Vallecrosia e alla prossima adunata nel 2023 che si terrà a Udine. W gli alpini”.