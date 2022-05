Ventimiglia: concluso oggi il cantiere di rifacimento marciapiedi in via Dante

Si sono conclusi oggi i lavori inerenti al rifacimento dei marciapiedi in via Dante, una delle strade a ridosso del centro che fa da collegamento fra corso Genova, arteria principale del traffico cittadino, e il lungomare ventimigliese.



Interventi pubblici in favore del ripristino urbano, della sicurezza e di quella cura dei dettagli tanto cara al primo cittadino Gaetano Scullino.