A Riva Ligure una 'Pigotta' per ogni nuovo nato nel 2021, consegnate le prime due bambole dell'UNICEF

Una Pigotta per ogni nuovo nato di Riva Ligure nel 2021. E' l'iniziativa voluta dal sindaco Giorgio Giuffra che questa mattina ha consegnato due delle iconiche bambole dell' UNICEF a Cassandra e Alessandro. Per il ritorno di questa iniziativa avviata prima della pandemia, sono stati simbolicamente scelti il primo nato e l'ultima nata dell'anno scorso.

Le Pigotte in dialetto lombardo erano le bambole di pezza del dopoguerra. Sono realizzate a mano con fantasia e creatività da nonni, genitori e bambini, a casa, a scuola, presso associazioni e centri anziani di tutta Italia.

Con questa iniziativa da un lato si sottolinea l'importanza dei nuovi nati per una comunità piccola come quella di Riva Ligure, con circa 2800 abitanti e dall'altro si fa del bene. Infatti, ogni Pigotta sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza.