Omicidio del medico legale Giovanni Palumbo: la Cassazione conferma i 30 anni di carcere per Vincenzo Mercurio

È stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, la condanna a 30 anni emessa Corte d’Appello di Genova per Vincenzo Mercurio, il killer del medico legale Giovanni Palumbo, ucciso con diciassette coltellate nel suo studio a Sanremo il 27 settembre del 2018.

Il secondo grado di giudizio aveva confermato quasi in toto la sentenza pronunciata in primo dal giudice Massimiliano Botti ad Imperia. In pratica a Genova era stata confermata l’aggravante della premeditazione mentre era caduta quella della crudeltà. I difensori di Palumbo avevano fatto ricorso in cassazione sulla premeditazione ma, anche oggi in terzo grado la sentenza è stata confermata.

In primo grado, lo ricordiamo, era stata confermata la totale capacità di intendere e di volere dell’omicida e, anche una seconda perizia si è espressa allo stesso modo. La condanna prevede anche il risarcimento alle parti civili, rappresentate dall'avvocato Marco Bosio, che ha rappresentato anche l’ordine dei medici.

I danni ammontano a 500mila euro alla moglie, 800mila euro a testa ai due figli e 30mila euro all'ordine dei medici.