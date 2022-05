Sanremo: venerdì prossimo a Villa Magnolie l'appuntamento con la 'Notte del Liceo Classico'

Venerdì alle 17, nella sede di villa Magnolie, si apre anche quest'anno la "Notte Nazionale del Liceo Classico": protagonisti assoluti di questo contest nazionale, a cui il Liceo Cassini è orgoglioso di partecipare, saranno gli alunni, che dominano la scena con performances musicali e canore di alto livello e con un programma fitto ed impegnativo che unisce i suoni melodiosi di Chopin, alle ballate moderne di Battiato, con anche letture di brani letterari.

Non solo: sarà per il Liceo un onore ospitare due grandi personalità della cultura classica nazionale ed internazionale quali il prof. Enrico Testa, Università di Genova, che presenterà in anteprima la sua traduzione e commento del Filottete di Sofocle e il prof. Franco Montanari, Università di Genova, con prolusione sull'Iliade.

E' un'occasione di approfondimento di temi che gettano radici nella cultura antica e giungono a noi come voci del passato, di un momento di riflessione sui valori antichi, che parlano a noi come saggi moniti di civiltà, a cui fanno da contrappunto esemplare le voci dei nostri giovani, che con il loro impegno nelle arti, saldamenti supportati dal team della Dirigenza e dei docenti del Liceo, rendono vivi e attuali gli insegnamenti della cultura classica. Dall'aula alla vita reale, i giovani mostrano come una salda educazione ed una formazione disciplinata da un lato, aperta dall'altro siano le chiavi per costruire personalità autentiche, forti di valori che dal passato si trasmettono all'oggi senza soluzione di continuità.

Sotto il programma, risultato dell'impegno costante del Dirigente Scolastico avv. Claudio Valleggi per il futuro dell'istruzione liceale, quale ponte tra passato e presente, tra umanesimo e tecnologia, in un dialogo tra scuola e territorio che lavorano in sinergia per il successo umano e professionale delle nuove generazioni.