Sanremo: terminato lo svuotamento della vasca alla stazione di pompaggio dei reflui a Pian di Nave

Riviera Servizi Ecologici ha portato a compimento un importante e delicato intervento di pulizia dei rifiuti sedimentati della vasca di contenimento dei reflui fognari della stazione di sollevamento di Pian di Nave (zona Forte di Santa Tecla), a Sanremo, gestita da Rivieracqua.

L’intervento è durato quasi due mesi, è iniziato il 28 febbraio ed è terminato il 22 aprile. Si è trattato di un’attività particolarmente complessa perché erano oltre 10 anni che la vasca (che ha una capacità di contenimento volumetrica di oltre 400 metri cubi) non veniva pulita.

Tre sono state le fasi di lavorazione:

- svuotamento, aspirazione e smaltimento dei rifiuti in stato liquido;

- svuotamento, aspirazione e smaltimento dei rifiuti fangosi;

- svuotamento, aspirazione e smaltimento dei rifiuti fangosi palabili; questa fase ha richiesto l’introduzione all’interno della vasca di un mini-escavatore alimentato idraulicamente.

La vasca è profonda 5 metri per una capacità totale di 400 mc. Il lavoro è stato eseguito in ambienti confinati nel rispetto del decreto legislativo 81/2008 utilizzando un escavatore idraulico alimentato da centralina elettrica a zero emissioni, manovrato da un operatore dotato di tutti i DPI e autorespiratore abilitato ad operare in ambienti confinati.

In totale sono stati rimossi e regolarmente smaltiti rifiuti fognari per circa 200 metri cubi, pari a 215 tonnellate.