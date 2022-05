Sanremo: affidati i lavori per il parcheggio interrato di piazza Eroi, il progetto atteso da decenni fa un altro passo avanti

Il via ai lavori per l’atteso parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi è sempre più vicino.

Gli uffici di palazzo Bellevue hanno affidato l’intervento da 13 milioni di euro alla rete temporanea di impresa composta dalla Cooperativa Edile Appennino di Calderara di Reno (BO) come soggetto realizzatore/manutentore e dalla Iccrea Bancaimpresa Spa di Roma in qualità di soggetto finanziatore. Un passo decisivo verso l’avvio del cantiere che, nelle intenzioni dell’amministrazione Biancheri, potrebbe prendere il via entro la fine dell’anno.

Il parcheggio che la città attende da decenni prevede la già sperimentata formula del project financing: anticipo di un milione e riscatto finale di 950 mila euro, quale spesa in conto capitale, finanziata con l’avanzo vincolato da trasferimento Rai e destinato alla realizzazione di infrastrutture turistiche. Le rate annuali del leasing, con canone di manutenzione, sono di 567 mila euro per la durata di 20 anni e troveranno copertura dagli introiti del parcheggio e dalla trasformazione del posteggio del Mercato Annonario in posti auto a raso con l’installazione di sbarre.

La rivoluzione non sarà solamente sotterranea, ma anche l’intera piazza cambierà volto restituendo alla città una ampia zona pedonale nel cuore del centro. Le auto vanno sotto terra e la piazza potrà tornare in parte a disposizione dei pedoni.

Resta da sciogliere il nodo del mercato bisettimanale che, in qualche modo, dovrà essere ricollocato.