Sanremo: incuria e poca manutenzione al cimitero di valle Armea tra lapidi abbattute e transenne per limitare le aree sotto agli alberi (Foto)

Da qualche giorno diversi lettori stanno segnalando alla nostra redazione le condizioni di alcuni angoli del cimitero di valle Armea. La verifica in presenza ha consentito di notare alcune imperfezioni che proprio non possono passare inosservate.

Non è certo un dettaglio la presenza di una lunga fila di transenne che delimitano la zona sotto gli alberi sul lungo viale centrale; una limitazione che, evidentemente, sconsiglia di sostare sotto i rami per l’eventuale pericolo di crolli. E anche le condizioni dell’asfalto sollevato dalle radici non invitano a camminare in alcune zone.

Nei campi sono molte le lapidi abbattute o distrutte e, in generale, si percepisce un senso di abbandono e poca cura. Diverse le aree che da tempo non vedono il passaggio di un tagliaerba. Basterebbe poco per evitare polemiche e lamentale da parte di chi, quasi quotidianamente, frequenta i sentieri del cimitero.

In generale la situazione non è certo irrimediabile, ma si spera in un intervento del Comune che possa sistemare quelle criticità che tanti stanno notando.