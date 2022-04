I treni del mare si fermano solo a Imperia? Ordine del giorno in Consiglio di Andrea Artioli

Il Consigliere comunale di Liguria Popolare, Andrea Artioli, ha inviato un ordine del giorno nel quale chiede l’impegno del Sindaco e della Giunta a rappresentare al Presidente della Provincia e della Regione, la necessità di adottare urgentemente i provvedimenti e le iniziative necessarie per sanare il vulnus, che si è venuto a creare rispetto al territorio di Sanremo-Taggia, Bordighera e Ventimiglia.

“Le città appaiono sempre più isolate e trascurate – scrive Artioli - anche dalla politica infrastrutturale e dei trasporti transregionali, di modo che i nuovi collegamenti ferroviari da attivarsi col Piemonte giungano sino a Sanremo-Taggia, Bordighera e Ventimiglia. Abbiamo infatti appreso che sono tornati i treni del mare ma si fermano solo a Imperia e che è prevista una implementazione dei collegamenti ferroviari dal Piemonte, con fermata dei convogli solo a Imperia, senza proseguire a Taggia, Sanremo, Bordighera, Ventimiglia.

“Solo pochi mesi fa – prosegue Artioli - si è tenuto un vertice a Imperia alla presenza di e su iniziativa di Claudio Scajola, attuale Presidente provinciale, di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, di Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona, di Mara Carfagna, Ministro per la coesione territoriale, sui collegamenti tra la provincia di Imperia e il Piemonte, con focus su quelli tra il cuneese e la provincia di Imperia, ove si è parlato specificamente anche dell’argomento dei collegamenti ferroviari”

“Considerato l’evidente fallimento sotto tale profilo – termina Artioli - dell’importante summit per gli interessi economici provinciali, posto che il limitare il capolinea dei collegamenti ferroviari a Imperia (cittadina che purtroppo non si caratterizza per la attrattività turistica e numero di posti di albergo) appare sia inadeguato rispetto alle finalità di incentivazione dell’economia turistica provinciale, che ha viceversa su Sanremo-Taggia e Bordighera il proprio fulcro, oltre che, oggettivamente, anche sminuente rispetto alle ambizioni e all’attivismo del Presidente provinciale il quale, sicuramente, nel vertice ottobrino, avrà rappresentato le esigenze di tutto il territorio provinciale oltre che le istanze di tutte le città a economia turistica del ponente”.