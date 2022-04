Vallecrosia: un parcheggio da 300 posti alimentato a pannelli solari, Biasi “Il mio sogno, migliorare l'immagine della città” (Video)

Intervento di importante riqualificazione urbana, quello che vede al centro l'area che si estende retrostante alla farmacia Goso in via Colonnello Aprosio, nel centro di Vallecrosia.

L'intervista al sindaco Armando Biasi

Almeno 300 posti auto per un risultato frutto degli ultimi due anni durante i quali il Comune ha lavorato ad un project financing, un leasing costruendo che, attraverso il partenariato fra pubblico e privato, ha portato alla concreta possibilità di trasformare, oltre allo spazio di 9mila metri quadrati, di proprietà comunale, anche la porzione più ampia, di ulteriori 14mila metri quadrati, espropriata dal Comune, che si allunga verso ovest fino all'edificio degli uffici competenti dell'amministrazione.

Un totale di 23mila metri quadrati per "rendere alla città un polo funzionale per parcheggi", come ci ha detto, entusiasta, il sindaco Biasi. Un'opera di totale impatto green, che strizza l'occhio alla sostenibilità, ovvero quella filosofia che la giunta guidata dal sindaco Armando Biasi, ha sposato all'interno dei progetti presenti sul territorio. L'intera zona di sosta sarà coperta, infatti, da pannelli fotovoltaici e 6 colonnine garantiranno l'alimentazione ed il rifornimento dei mezzi elettrici. Entro la fine del mese corrente conosceremo l'esito del bando di gara che assegnerà i lavori per il suddetto intervento.

Il vincitore diventerà il concessionario per un periodo di 20 anni e dovrà impegnarsi nella manutenzione ordinaria e straordinaria del luogo. Allo scadere del tempo stabilito il territorio passerà alla competenza comunale. Il soggetto aggiudicatario dovrà al comune un canone annuo di 330mila euro per un totale di 6milioni e 600mila euro.