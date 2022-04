Scarse precipitazioni nella notte: ora due giorni di stop, le piogge torneranno sabato e domenica

Come era nelle previsioni sono risultate scarse le piogge che si sono sviluppate nella notte sulla nostra provincia. Sono caduti tra i 4 e i 12 millimetri a seconda delle località, un quantitativo sicuramente poco appetibile per il bisogno che invece hanno le riserve d’acqua, soprattutto in prospettiva estiva.

Sono calate le temperature minime che, in alcune zone dell’entroterra sopra i 1.500 metri, hanno sfiorato lo zero. Al momento la perturbazione sta colpendo maggiormente il genovese, anche se le precipitazioni sono sempre poco intense.

Ora la speranza di acqua è proiettata verso il weekend, anche se gli operatori turistici sperano nel contrario, visto che si viaggia verso il ponte del 25 aprile. Al momento le previsioni vedono piogge sulla nostra provincia tra sabato e domenica ma, come sempre in questi casi, si deve attendere ancora qualche ora per avere modelli che garantiscano una certa precisione.