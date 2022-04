Imperia, all'Istituto Littardi la Croce Bianca e il dottor Ranise parlano di prima emergenza ai piccoli allievi (Foto e Video)

La grande curiosità mostrata dai bambini sul funzionamento del corpo, le domande continue sul perché il cuore batte o dove va a finire il cibo che mangiamo, hanno portato noi docenti all'idea di realizzare un progetto di tipo scientifico sul funzionamento del corpo.

Il corpo è lo strumento con cui i bambini esplorano il mondo ed entrano in contatto con gli altri, sempre attraverso il proprio corpo il bambino acquisisce consapevolezza di sé e dell’altro diverso da sé, gioca, manifesta emozioni, comunica e conosce. Il mio corpo dentro e fuori’ è il titolo del progetto proposto ai bambini dell’Istituto ‘Littardi’ di Imperia in quest’anno scolastico con il quale si è cercato, in modo semplice, di dare delle spiegazioni sul suo funzionamento.

“In questo percorso – dicono gli insegnanti - abbiamo avuto la possibilità di essere supportate da alcuni interventi del Cardiologo Dott. Antonello Ranise che gentilmente ha accolto l’invito della coordinatrice del plesso Raffaella Mirano e del Dirigente Scolastico Prof. Angelo Quaglia ai quali è legato da un rapporto di amicizia e quindi si è reso disponibile a collaborare al progetto. Gli interventi sono stati attuati, inizialmente, con semplici lezioni di anatomia generale per poi parlare in modo dettagliato ma utilizzando termini comprensibili, del cuore, dei polmoni”.

Il Dott. Ranise, attraverso l'approccio ludico, che si è dimostrato indubbiamente strategico, è riuscito a catturare l'attenzione dei piccoli. Attraverso facili quesiti, illustrazioni e cartelloni creati dagli stessi alunni, ha offerto ai bambini l’opportunità per conoscere il loro corpo, arricchendo il loro linguaggio verbale con i nuovi termini, permettendogli di elaborare conoscenze del corpo più articolate. Dopo aver appurato che gli alunni hanno acquisito la percezione globale del corpo umano e la conoscenza delle parti interne che lo compongono, noi docenti abbiamo cercato di far capire ai bambini anche la relazione tra le emozioni e il corpo. Avere la consapevolezza di ciò che accade dentro e fuori del proprio corpo è il punto di partenza per ogni percorso di crescita. Le sensazioni corporee legate alle emozioni corrispondono a dei cambiamenti fisiologici con delle reazioni in determinate e specifiche aree del corpo”.

Il progetto è stato trasversale a tutti i campi di esperienza anche se quello predominante è ‘Il corpo e il movimento’, in questa esperienza rientra anche l’educazione alla salute perché comprendono anche le attività che promuovono l’attenzione alle positive abitudini igienico-sanitarie (educazione all’igiene e alla cura del corpo, sana alimentazione, difesa della salute, ecc.) gradito sia dai bambini che dalle famiglie.

Le docenti del plesso hanno ringraziato “Il Dott. Antonello Ranise per la sua preziosa collaborazione, la Croce Bianca di Imperia che con il loro intervento ha permesso di far conoscere agli alunni i mezzi di soccorso, il DSGA Roberto Trincheri ed infine un ringraziamento speciale al nostro Dirigente Scolastico Prof. Angelo Quaglia che ci ha supportate in questa esperienza ambiziosa permettendo ai nostri piccoli di conoscere il proprio corpo dentro e fuori, con emozione”.