Taggia pronta ad accogliere Lino Banfi per la consegna della Cittadinanza Onoraria: il grande evento il 22 Aprile in Piazza Chierotti

Taggia si prepara ad accogliere a braccia aperte l’attore Pasquale Zagaria in arte Lino Banfi per la consegna della cittadinanza onoraria. L’onorificenza gli verrà conferita venerdì 22 aprile alle 11.30 in Piazza Chierotti.

“Siamo davvero onorati di poter ospitare Lino Banfi – dichiara con grande entusiasmo il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio – in uno dei luoghi a lui particolarmente cari. Banfi ha trascorso proprio qui la sua giovinezza custodendo ancora oggi un limpido ricordo di una parte importante della sua vita”.