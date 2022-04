'Verso Dante', spettacolo teatrale al Théâtre des Variétés di Monaco il 19 maggio

Lo spettacolo teatrale «Verso Dante» rinnova le celebrazioni dell’anniversario dei 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri. Annullata per varie ragioni la data del 21 aprile, viene proposto dalla Dante Monaco giovedì 19 maggio data la grande attualità del testo. Scritto da Luigi Di Fiore e Tommaso Agnese, è un monologo intenso, vibrante, che mette al centro l'importanza della cultura che, spesso depauperata di valore, nel terzo millennio sembra cancellare la nostra storia. L’appuntamento è fissato alle ore 20.00 presso il Théâtre des Variétés di Monaco.



Il protagonista, interpretato da Luigi Di Fiore, si trascina tra stracci e abbandono in una misera vita di strada, cantando storie dimenticate nel tempo, mettendosi nei panni degli eroi immaginari del passato. Chiuso nella sua solitudine, ha viaggiato di città in città per portare il suo messaggio, ma nessuno lo ha ascoltato e si ritrova abbandonato, vittima di un tempo la cui involuzione si circonda spesso di una cultura dimenticata. Alla ricerca di qualcuno che lo ascolti, l’uomo ricostruisce l'origine della lingua volgare descrivendo il mondo della Divina Commedia, i luoghi dove Dante, accompagnato da Virgilio, si muove e interagisce.

Lo spettatore viene a poco a poco condotto in un viaggio appassionante e coinvolgente, in cui il protagonista, novello cantastorie di altre epoche, sfogliando il libro magico che porta sempre con sé, ne elenca tutti i racconti. Con le movenze di un folle, ma lo spirito di un saggio, le parole dell'uomo viaggiano indietro nel tempo fino ai nostri antichi padri ellenici, per poi approdare alle origini della lingua volgare. Ed è allora che egli si trasforma e, spingendo lo spettatore nel racconto, attraversa accompagnato da una musica tribale, l'Inferno di Dante in un viaggio della mente e dello spirito. Ed è così che, indossando lui stesso i panni di alcuni dei personaggi della Divina Commedia, da Ulisse, al conte Ugolino, a Paolo e Francesca ci farà rivivere l'importanza della storia di un testo che ha dato vita alla nuova lingua italiana.



La luce, realizzata dal direttore della fotografia Davide Manca, tramite l’utilizzo dell’alternanza di diversi colori, farà risaltare le sequenze dello spettacolo separando i diversi momenti di trasformazione del personaggio.



INGRESSO: 20 euro / gratuito per i Soci Dante

BIGLIETTERIA: Sede Dante su appuntamento

oppure- Théâtre des Variétés: sera dello spettacolo a partire dalle 18.30

R.S.V.P.: entro il 16 aprile

info.dantemc@gmail.com - Tel. +377 97 70 89 47