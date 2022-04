Via libera a un commissario per l'Aurelia Bis, Berrino: “Atto concreto per velocizzare un tratto fondamentale per Sanremo”

“Sono molto soddisfatto di un atto concreto per velocizzare la realizzazione di un tratto importante di Aurelia Bis che la città di Sanremo aspetta da anni. Lo sviluppo dell’opera è di fondamentale importanza per la città di Sanremo e per le molteplici attività produttive e turistiche del nostro territorio”.



Così l’assessore ai trasporti e turismo Gianni Berrino commenta la notizia dell’individuazione del commissario Matteo Castiglione per il tratto di variante alla Statale Aurelia di Sanremo (Sanremo Centro-Sanremo Foce).



“Come cittadino di Sanremo – continua Berrino – accolgo pertanto con grande soddisfazione la notizia data dall'assessore Giampedrone. Questo è stato reso possibile grazie al costante impegno della nostra giunta regionale che ha interloquito più volte col ministero e con il governo perché ciò accadesse”.