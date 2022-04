Bordighera: il consiglio comunale guarda al futuro della città tra opere e cantieri in arrivo

“Dovranno partire ancora grandi opere come la passeggiata mare e il campo sportivo e poi tutti gli altri lavori, dai marciapiedi al centro storico di Borghetto - spiega ai nostri microfoni l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Laganà - sono molteplici, tantissimi i lavori. Continuiamo a investire sul mercato comunale ogni anno da quando ci siamo insediati. Sarà incrementata la videosorveglianza, l'illuminazione pubblica, già partita con il primo bando, dopo aver ricevuto i primi contributi, ora proseguiamo con le nostre risorse, nelle zone più critiche, per dare ancora maggiore sicurezza ai cittadini. Dopo il primo lotto della ciclabile c'è la volontà di proseguirlo, ci sono tanti lavori. Piano asfalti con numerose metrature, impermeabilizzazione del porto, del parcheggio degli uffici comunali e della Capitaneria di Porto, e riqualificazione della parte del muro".

Lavori pubblici e futuro della città sono stati al centro del consiglio comunale di Bordighera in programma ieri sera tra sviluppo urbano e opere dedicate all'ammodernamento e al cambiamento. Tanti i nuovi lavori in programma, come l' impermeabilizzazione del porto (150mila euro) che comprenderà anche i parcheggi dedicati ai dipendenti comunali e della Capitaneria di Porto oltre alla riqualificazione del muro, il piano asfalti (300mila euro) riguarderà molteplici metrature del suolo bordigotto, gli investimenti in continuo avanzamento al mercato coperto , illuminazione pubblica , incremento della videosorveglianza , manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e la riqualificazione dell' area giochi dedicata ai più piccoli in zona Trocadero dove nascerà anche una zona fitness . E poi spiagge , e ancora arredo urbano .

Per quanto riguarda i fondi del PNRR le speranze, in merito all'opportunità che rappresenta, sono tante, così come i progetti presentati quali il restauro e valorizzazione dei giardini Winter, il recupero e valorizzazione della Pineta del Capo e l'adeguamento energetico del teatro del Palazzo del Parco.

“Per il PNRR aspettiamo e vediamo la Regione su quale bando preferirà investire - ha aggiunto Laganà - i risultati si vedranno già nei prossimi mesi, parliamo di lavori già iniziati e in corso d'opera”.

Le opere realizzate ad oggi sono numerose. Ricordiamo la messa in sicurezza antisismica delle scuole di via Pelloux, quella di via Pasteur, la costruzione della nuova scuola di via Napoli, le opere ai giardini Lowe come l'area ludica e l'annullamento delle barriere architettoniche, il restauro della chiesa Anglicana, il giardino dedicato alle opere di Marcello Cammi in Arziglia, gli interventi che difendono il territorio come i muri di via Giolitti e via Regina Margherita, la canalizzazione di Borghetto san Nicolò, il ripristino dei marciapiedi, e il nuovo volto di Piazza della Stazione, completamente trasformata.

Da poco, inoltre, è partito il cantiere per l'installazione del nuovo ledwall, accanto all'Ufficio del Turismo, che offrirà attraverso contenuti video informazioni utili sul territorio a residenti e turisti.

Circa 14 milioni di euro è la cifra che segna la chiusura del rendiconto riferito al 2021.