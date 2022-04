'Sinfonia in Fiore': cresce l'attesa per l'Infiorata degli esperti di Spello nel giorno di Pasqua a Sanremo

L’appuntamento di domenica 17 aprile, giornata di Pasqua, sarà quello clou per la manifestazione organizzata da ‘Sanremo On’ e dal Comune, che si svolgerà da giovedì 14 a domenica.

L'Infiorata musicale che verrà realizzata in piazza Borea D'Olmo dagli esperti di Spello (comune della provincia di Perugia) avrà dimensioni massime di 16 metri per 7 e coprirà un'area di circa 70 metri quadrati. Verranno adoperati quasi 20.000 fiori tra freschi ed essiccati. Il disegno: ‘Sanremo, città del Festival e dei fiori’, è rappresentata dalla vivace composizione della cantante e dei musicisti davanti alla scenografia realizzata nel 2020 per il 70° Festival della canzone Italiana.

La manifestazione della settimana di Pasqua coinvolgerà tutta la città, accogliendo i circa 50 esperti in arrivo da Spello e i turisti che arriveranno a Sanremo per il periodo festivo. Dopo il terzo stop ai ‘Carri fioriti’ per il Covid, quella della settimana pasquale sarà l’evento dedicato ai fiori sicuramente più importante dell’anno.

Quella di Pasqua, tra l’altro, sarà la prima ‘Infiorata’ dell’anno in tutta Italia. La conferma arriva dal Sindaco di Spello, Moreno Landrini: “Le infiorate non si raccontano ma si vivono perché nella nostra città vanno avanti tutto l’anno, con il clou in occasione del Corpus Domini (quest’anno il 18 e 19 giugno). Siamo entusiasti e concentratissimi per l’appuntamento di Sanremo e, quella di Pasqua sarà un’anteprima dopo lo stop dettato dal Covid”.

Un evento che potrebbe andare a creare, il prossimo anno, una vera e propria ‘Settimana dei fiori’, che culminerebbe proprio con il corso fiorito. Per l’Infiorata la rosa e il ranuncolo esprimeranno la tipicità e la ricchezza della flora sanremese. La musica si diffonderà fino a raggiungere Spello, città d'arte e dei fiori, di cui sono riportati i suoi monumenti principali tra cui le torri di Properzio. Fiordalisi e girasole rappresenteranno la ricca flora del territorio umbro.

La melodia della musica attraverserà l'intera scena e dialogherà con la bellezza dei fiori e della natura e ne scaturisce il volo di una colomba di pace. Il flore stilizzato davanti alla colomba è il simbolo della manifestazione delle Infiorate di Spello. Il bozzetto è stato realizzato dai maestri infioratori di Spello con la collaborazione creativa di Barbara Borsotto, della Maison Daphné, la storica firma associata della rete d'impresa Sanremo On.

‘Pasqua in Fiore’ inizierà giovedì 14 aprile con lì inaugurazione dell’installazione floreale di fronte al Forte di Santa Tecla, che sarà seguita da una illuminazione notturna a tema. Alle 21 il concerto della Sinfonica al Teatro centrale mentre, il sabato saranno visitabili le location ‘infiorate’ in via Matteotti.

Al venerdì scatterà dalle 7 la realizzazione dell’infiorata in piazza Borea D’Olmo, seguita dall’installazione a The Mall. Alle 18 l’inaugurazione in piazza mentre il sabato sera due momenti di spettacolo, con il concerto di Enrico Ruggeri al Casinò e quello di Angelo Pintus all’Ariston. La domenica i turisti potranno visitare le infiorate.