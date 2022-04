A due mesi dal Festival Fiorello riconquista il ‘suo’ Ariston, ma che fatica raggiungere Sanremo in auto: “Vedi così tanti lavori che quando arrivi sei geometra”

Dici Fiorello, dici Ariston, dici Festival di Sanremo. Non a caso lo showman ha scelto le parole dell’amico Amadeus per il suo grande ritorno sul palco del teatro più famoso d’Italia. Entra in scena con la stessa musica e le stesse parole che ‘Ama’ ha usato martedì 1° febbraio per accoglierlo al Festival dopo l’edizione del 2021 condotta insieme per intero tra seggiolini vuoti e palloncini. E tutto questo succede a due mesi esatti dalla finalissima di Sanremo 2022.

‘Fiorello presenta’ è uno spaccato di puro varietà: monologhi, improvvisazione con il pubblico, attualità e tanta musica. C’è tutto il ‘Fiore’ che conosciamo, ficcante al punto giusto, capace di abbracciare più generazioni senza apparenti forzature.

La sua tappa sanremese è densa di riferimenti al Festival e alla città; dalla proverbiale ritrosia di alcuni sanremesi per il carrozzone festivaliero, passando per le lungaggini di una autostrada ormai quotidianamente sulle pagine delle cronache nazionali per code e ritardi al limite dell’immaginabile.

“Venire a Sanremo non è facile, te la devi conquistare - ha detto Fiorello dal palco - leggo ‘lavori in corso’, ma i lavori non sono in corso, sono fermi. Vedi così tanti lavori che quando arrivi a Sanremo sei geometra”. Poi le sane abitudini sanremesi: la stessa stanza d’albergo del Festival e quella continua insistenza sul ‘brandacujun’ che lascia intendere una particolare predilezione per il piatto tipico di questo posti.

Ieri sera teatro Ariston pieno per la ‘prima’, questa sera alle 21 si replica. ‘Fiorello presente’ è ancora in città.