Sanremo: ancora un successo per le serate gastronomiche del Villaggio dei Fiori (Fotogallery)

Si è chiusa con grande successo la rassegna gastronomica “Un Villaggio da gustare”. L'ultimo evento in programma si è svolto ieri sera con una cena dedicata alla cucina con i fiori, presentata con gustosi piatti preparati dalla bravissima chef Paola Chiolini.

Durante la serata il giornalista Claudio Porchia ha presentato i fiori delle diverse preparazioni ed accompagnato il pubblico nella scoperta di sapori particolari, in alcuni casi mai provati prima.

Fiori utilizzati per soli fini ornamentali ed apprezzati per la bellezza dei colori dei petali come Begonia, Verbena, Bocche di Leone, Nasturzio, e Viola sono stati offerti in degustazione dopo ogni piatto, permettendo così agli ospiti di scoprirne il gusto e sapore.

Una festa con la presenza anche di ospiti stranieri, che hanno apprezzato i piatti preparati realizzati con i fiori eduli dell’azienda Ravera Bio di Albenga ed apprezzato lo storytelling che ha reso la serata piacevole e speciale.

Questo il menù proposto: piatto di benvenuto un delizioso

Sformato di Trombette e foglie di Nasturzio con nocciole e mandorle in crema di stracchino alla Salvia elegans

Come primo piatto un delicato e leggero:

Paccheri alla Lavanda e Zafferano con ripieno di branzino in vellutata di lattuga e scampo e petali Bocca di Leone

A seguire uno squisito

Ricciolo di Orata gratinata con petali con mela caramellata e Viola su delicata crema di erbe spontanee nel giardino fiorito di Begonia e Dalia

e per finire come dessert una

Sfera di cioccolato bianco con begonia e frutti della passione profumato al Rum, Zenzero e Viola

“È stata una grande soddisfazione registrare i commenti positivi dei partecipanti alla serata ed in particolare gli apprezzamenti sulla proposta gastronomica curata con cura e competenza dalla chef Paola Chiolini, che vogliamo ringraziare insieme a tutto lo staff per la disponibilità e la grande professionalità dimostrata anche nel servizio in sala – dichiara il Team della Direzione del Villaggio dei Fiori – e un particolare ringraziamento va al giornalista, Claudio Porchia, che con i suoi brillanti interventi ha accompagnato gli ospiti a scoprire i segreti della cucina con i fiori. Una serata di grande successo, che chiude una rassegna gastronomica di grande livello e che ha registrato una grande partecipazione in tutte le serate”

Per informazioni sulle prossime iniziative gastronomiche del Villaggio dei Fiori telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it Sito: www.villaggiodeifiori.it