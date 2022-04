I dati sul Covid in provincia di Imperia: due pazienti morti e numeri in crescita

Numeri in crescita per la diffusione del Covid in provincia di Imperia. Si registrano due pazienti morti tra i ricoverati nelle strutture della ASL 1: un uomo di 88 anni all'Ospedale di Bordighera e una donna di 96 anni al Borea di Sanremo.

Per quanto riguarda il numero totale dei positivi al Covid, il dato passa da 1933 a 1999, 66 in più. Si registrano anche 3 ricoveri in più presso le strutture ospedaliere della ASL 1, dove attualmente sono ricoverate 34 persone, di queste 2 in terapia intensiva.