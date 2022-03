Sanremo: l'assessore regionale Marco Scajola ospite del Liceo 'Cassini' per un'intervista con la testata studentesca “La nuova corrente”

Oggi l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola è stato ospite al liceo 'G.D. Cassini' di Sanremo per un'intervista a cura dei ragazzi della testata giornalistica “La nuova corrente”.

Le domande poste dai giovani giornalisti hanno riguardato argomenti vari, dal PNRR al rilancio dello storico quartiere “Pigna” di Sanremo, dalla direttiva Bolkestein e dalle riserve degli operatori del settore balneare alle prospettive del turismo ligure, anche senza i villeggianti russi. L'assessore si è soffermato sui progetti in ambito edilizio nel territorio genovese, spiegando come è stato ricostruito il popolare quartiere Begato, che è un esempio chiaro di 'edilizia diffusa'.

Ha dichiarato poi l'interesse suo personale e della Regione per la riqualificazione del territorio, attraverso il recupero e la ristrutturazione di edifici già esistenti, evitando una ulteriore cementificazione, senza mai trascurare l'entroterra, che, insieme al mare e alle spiagge, rende splendidamente varia la Liguria. Non è mancata una riflessione sul conflitto russo-ucraino e sulla necessità che la diplomazia internazionale agisca con un doveroso senso di responsabilità, che non inasprisca ulteriormente gli animi di tutti.

L'assessore Scajola ha risposto a tutte le domande in modo puntuale, chiarendo i dubbi dei ragazzi e dimostrando preparazione e passione e, nonostante la serietà delle tematiche affrontate, ha saputo mantenere un'atmosfera sempre piacevole e colloquiale.

Il messaggio finale che ha lasciato ai ragazzi è un invito a rivendicare il ruolo attivo nella società degli adulti: “Perché noi non siamo solo il futuro, ma siamo il presente e per questo dobbiamo essere sempre attenti a quanto accade e avere l'energia e il coraggio di organizzarci, partecipare e farci strada a gomiti alti, senza mollare mai. E noi ci proviamo…Ringraziamo quindi il dottor Scajola per la disponibilità, la fiducia e l'incoraggiamento, fondamentale in questi tempi di crisi”.