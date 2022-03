Imperia: molestò sessualmente un 15enne sul bus, il Tribunale assolve l’imputato: è incapace di intendere e di volere

Assolto in quanto incapace di intendere e di volere P.Z., 51enne straniero, accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo di soli 15 anni.

Stamani in aula è stato sentito il perito, lo psichiatra Giovanni Stracquadaneo, il quale all’esito degli accertamenti effettuati ha dichiarato l’uomo affetto da “disturbo schizotipico di personalità” e ciò determina la sua incapacità di intendere di volere.

Su specifica domanda del presidente del Collegio, Carlo Indellicati, l’esperto ha comunque ravvisato che l’uomo non è socialmente pericoloso in quanto da tempo è in cura presso una struttura dove sta affrontando un percorso terapeutico. Stamani, all’esito della deposizione del perito, è stato lo stesso pm, Francesca Buganè Pedretti, a chiedere l’assoluzione.