Addio ad Antonio Biancheri: cordoglio di Sanremo Attiva "Le nostre condoglianze ad Alberto e a tutta la famiglia"

Anche Sanremo Attiva ha espresso cordoglio per la morte di Antonio Biancheri. Nella nota le condoglianze rivolte ad Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo e a tutta la famiglia colpita da questo lutto.



"Desideriamo porgere al Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e a tutta la sua famiglia le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa del papà Antonio Biancheri. - ha detto Robert von Hackwitz per Sanremo Attiva - Siamo consapevoli che in momenti come questi le parole di conforto e di affetto che con sincerità si rivolgono a chi ha perso una persona cara non contribuiscono a lenire il dolore di chi soffre per la perdita. Ad Alberto Biancheri manifestiamo la nostra vicinanza ed il nostro affetto sperando che con il tempo il forte dolore provato possa diminuire e trasformarsi nell’affettuoso ricordo del papà che ora non è più con lui".