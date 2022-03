Guerra in Ucraina e conseguenze economiche sul turismo, Francescato (Federalberghi Ventimiglia): “Si pensava a un ritorno dei russi dopo il covid”

Nella nostra provincia l'impatto non è stato considerevole, tuttavia costituisce, in ogni caso, un danno alle casse delle strutture dell'estremo ponente che dopo il Covid, si aspettavano una ripresa grazie anche agli avventori russi.

A confermarlo è Donatella Francescato (Federalberghi Ventimiglia) che descrive così il quadro: “Ovviamente si era pensato che dopo il covid ci sarebbe stato il ritorno dei russi, le sanzioni non erano ancora arrivate, ora escludo che ci sarà qualche russo per la stagione estiva. Soprattutto i grandi alberghi ci contavano tantissimo sul ritorno di quel mercato, anche a livello nazionale sarà una grossa perdita. Si era preventivato il rientro quest'anno. Il medio ceto russo, che poteva arrivare nelle categorie di alberghi che sono nella nostra zona, ovviamente è totalmente escluso. Su Ventimiglia abbiamo tutti alberghi di categoria tre stelle, quella russa non era una grossa fetta. Ci tocca la questione, ma relativamente, è comunque un danno. Per non parlare delle strutture della Costa Azzurra”.