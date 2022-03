Il Casinò di Sanremo è pronto per la ripartenza di primavera, Biale: “È stato un periodo complicato, tornano i grandi eventi di gioco” (Video)

Aprile sarà il mese del ritorno alla normalità. Anche se il clima di guerra su scala internazionale non contribuisce alla spensieratezza che dovrebbe essere peculiarità di una città turistica, Sanremo si prepara per una primavera-estate che sia, finalmente, il vero post covid.

Il Casinò vuole rispondere ‘presente’ e torna sulla scena con una massiccia offerta di spettacoli e giochi per tornare ai numeri del pre pandemia o, almeno, per imboccare la strada che porti a un ritorno all’antico.



“Ripartiamo con gli eventi al Roof e con la riapertura del teatro che finalmente potrà avere la capienza totale e non più limitata - commenta ai nostri microfoni Barbara Biale, componente del Cda di Casinò Spa - soprattutto torneranno gli eventi di gioco, come i tornei di poker e il torneo internazionale di Burraco, che possono contribuire a far tornare i giocatori nelle nostre sale”.

Che mesi sono stati per il Casinò? “Il periodo è stato impegnativo, complicato - risponde Biale - però abbiamo fatto tutto quello che era possibile e necessario per mantenere un’offerta bilanciata con le difficoltà e i grossi limiti che ci ha portato il momento”.

L'intervista

Il calendario degli eventi al Roof Garden

16 aprile: Enrico Ruggeri

14 maggio: Andrea Paris

4 giugno: Luca Bono

1 luglio: Jerry Calà

30 luglio: Nouveau Cirque

14 agosto: I Paipers

10 settembre: Fausto Leali