Milano-Sanremo: anche il teatro Ariston si colora con la storia della Classicissima (Foto e Video)

È il giorno della 113ª Milano-Sanremo e la città è pronta per accogliere una delle corse monumento del panorama internazionale. Anche il teatro Ariston risponde ‘presente’ e si colora con la storia della Classicissima: i loghi della corsa, le immagini storiche e, sulla porta di ingresso, il video in proiezione.

Non solo via Roma, grazie all’Ariston anche via Matteotti può vivere la magia della Milano-Sanremo.