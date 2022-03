A Bordighera mercato gremito nonostante il maltempo, lenti segnali di ripresa? (Foto)

Nonostante il maltempo e le temperature lontane da quello che ci si aspetta dalla fine dell'inverno, il mercato bordigotto ha registrato oggi una discreta affluenza di residenti, tanti francesi e avventori provenienti da altre zone. Siamo sempre lontani dai bei tempi in cui il mercato vantava numeri altissimi, tuttavia la diffidenza delle persone è nettamente calata.



Clima di relax in contrasto a quello, come detto, decisamente più freddo proposto da madre natura, ma fa bene senza dubbio anche al morale rivedere il lungomare gremito di potenziali consumatori, soprattutto alla categoria ambulanti, che tanto ha patito durante gli ultimi anni.



Si spera che, lentamente, l'appuntamento fisso infrasettimanale possa ritornare ad essere ciò che era, uno dei capisaldi del commercio insieme a quello di tutte le altre città della costa. Si resta in attesa, in tutti i sensi, di una nuova primavera.