Sanremo: asfalto al posto della pavimentazione in centro, il Comune "E' tutto provvisorio e verrà sistemato al più presto"

“Le parti in cemento della pavimentazione di via Matteotti e piazza Borea D’Olmo sono provvisorie, in quanto Amaie Spa ha appena terminato di eseguire i lavori programmati relativi ai collegamenti dei cavi elettrici”.

Interviene in questo modo il Comune di Sanremo, in risposta alla presenza di lingue di cemento nelle zone centrali della città dei fiori, rilevate dal nostro giornale (QUI), al posto della nuova pavimentazione. “Le zone dove sono state aperte le buche – prosegue il Comune - chiuse provvisoriamente con il cemento proprio per eseguire tali operazioni, sono cinque, collocate tra via Matteotti e piazza Borea D'Olmo. Appena terminati i lavori, sono poi iniziate le riprese del film "Mixed by Erry” proprio in quelle zone”.

“Nei prossimi giorni – termina palazzo Bellevue - le parti in cemento verranno coperte definitivamente con le pietre uguali al resto della pavimentazione. Lo stesso intervento è stato realizzato in piazza Colombo, nell’intersezione con via Matteotti, dove è presente il porfido”.

Gli uffici comunali preposti erano d'accordo per passare i cavi per la cabina lasciando dei pozzetti solo cementati sopra (senza pavimentazione). Ora che i cavi sono stati passati, è stata avvisata la ditta e, quindi, come da accordi il Comune, potranno riprendere i lavori con la ditta Zunino Pietre per terminare la pavimentazione.

Da evidenziare che le macchie d'olio segnalate sono quelle lasciate da Greenpeace e da due tir che sono transitati per le riprese della fiction fino a ieri.