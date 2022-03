Sanremo: il 'caso' del Consigliere senza green pass, il presidente Il Grande "Vicenda da gestire seguendo le norme"

Giovedì pomeriggio torna il Consiglio comunale di Sanremo e si ripresenta nella sua attualità il ‘caso’ dell’unico tra Consiglieri e rappresentanti della Giunta che è senza il green pass ‘rafforzato’, ovvero Umberto Bellini.

Il Consigliere di maggioranza, che più volte ha evidenziato i suoi timori nel fare il vaccino, ha chiesto ancora nelle ultime settimane di poter partecipare alle riunioni delle assise cittadine via web, in modo da poter aggirare la normativa che prevede l’obbligo del vaccino agli over 50. Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande, ha radunato i capigruppo che hanno chiesto di convocare il Consiglio in presenza.

Lo stesso presidente ha lavorato per chiedere pareri su come potersi rapportare. Tra questi anche quello del Segretario generale, che ha confermato l’obbligo di Legge del vaccino per gli Over 50 per partecipare in presenza. E’ emersa anche la decisione di convocare l’ultimo consiglio (l’8 febbraio) con la formula ‘mista’, una scelta obbligata per la positività al Covid di alcuni esponenti dell’Assise.

Negli ultimi tempi, a pochi giorni dall’ormai imminente Consiglio le preoccupazioni si sono ulteriormente acuite, anche in funzione di alcuni Consiglieri che ‘spingerebbero’ per consentire il collegamento via web del Consigliere Bellini. Qual è, quindi, l’oggetto del contendere? Semplicemente il fatto che si creerebbe un precedente, che potrebbe poi essere cavalcato da altri colleghi di Bellini che, in casi di impossibilità a partecipare in presenza, di poterlo fare via web.

C’è anche chi sostiene che il Consiglio si possa fare in video conferenza totale, ma la maggior parte dei Consiglieri spingono per tornare totalmente alle riunioni dal vivo. Le norme sono chiare: l’assise viene convocata dal Presidente e, dopo tre assenze non giustificate il Consigliere è automaticamente decaduto.

Sul caso abbiamo voluto sentire il Presidente del Consiglio, per capire la sua posizione: “Mi sto sentendo dagli uffici – ci ha detto – in particolare sulla richiesta di Bellini per collegarsi in video conferenza. In questo momento, non dimentichiamo che esiste l’obbligo vaccinale per gli Over 50, ma voglio chiarire con le autorità competenti per essere certo di non fare nessun favoritismo anche se la scelta dovrebbe ricadere su di me. E’ pur vero che, al momento, siamo ancora in emergenza sanitaria ma sto cercando riscontri maggiori, per dare una risposta precisa a una vicenda particolarmente delicata. Il tutto confermando che si tratta esclusivamente di una scelta basa ovviamente sulle norme e non certo sul piano personale”.