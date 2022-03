Scomparsa di Carmine Di Matteo e Marco Spinella, il cordoglio della ASD Sanremo Calcio

La ASD Sanremo Calcio si stringe attorno ai familiari e alla federazione calcio di Seborga per la perdita di 2 splendidi ragazzi Carmine Di Matteo e Marco Spinella che hanno perso la vita negli scorsi giorni.

"I 2 giocatori sotto la Pro Seborga hanno partecipato spesso ai tornei organizzati sia il Città di Sanremo che il campionato invernale. A tal proposito in tutte le partite del campionato invernale di Lunedi 14 Marzo, che si stanno svolgendo sul campo del Morgana, è stato osservato un minuto di silenzio. L'ASD Sanremo Calcio sta inoltre pensando di assegnare i 2 premi (Miglior portiere e Miglior Giocatore) del prossimo torneo 27° Città di Sanremo che inizierà il 6 Giugno, in memoria dei 2 calciatori scomparsi".