Sanremo città dello sport: da marzo a fine anno, oltre 30 eventi tra ritorni e novità di alto profilo

Sanremo punta sul binomio sport e turismo presentando un calendario manifestazioni con oltre 30 eventi sportivi da marzo a dicembre. Dagli appuntamenti storici quali la Milano-Sanremo (19 marzo), il Rally (6-10 aprile), la tappa del Giro d'Italia (20 maggio) e il Rally Storico (13 -15 ottobre), passando per le grandi regate, i concorsi ippici internazionali, le gare motociclistiche, le maratone per arrivare al tennis, rugby, judo, pallavolo, hand bike.

"È un calendario ricco che fa perno sugli eventi storici ma anche una offerta che tocca tutti gli sport. 30 eventi di rilievo nazionale e internazionale che ci riportano nel solco di Sanremo Città dello Sport. Sarà un percorso importante fino a dicembre con eventi che facciano anche da traino, sia per le presenze alberghiere in città che per la promozione turistica che, come abbiamo visto per il Festival, viaggia sui social anche oltre le date della singola manifestazione" - analizza l'assessore al turismo e allo sport, Giuseppe Faraldi.

Diverse novità in programma. Tra queste spiccano i raduni, come quello della Ferrari (22 - 24 aprile) o la Targa Sobrero (18 - 19 giugno). "Sono tipologie di eventi che richiedono una location come Sanremo per esaltare un prodotto o un marchio di lusso. C'è un considerevole interesse verso la nostra città che si sta avviando in questo mondo e quindi un settore da sviluppare. Il bello è che questi eventi richiamano poi altre manifestazioni analoghe. In effetti ci sono anche altri appuntamenti non ancora inseriti ma che contiamo di presentare successivamente" - spiega Faraldi.

Tanti gli appuntamenti degni di nota, dai tornei di ippica, passando per la Giraglia, il memorial Vacchino molti altri. Tra questi spiccano il Torneo Tennis ATP Challenger 80 (3 - 9 aprile) che torna a Sanremo dopo 10 anni di assenza e che vedrà partecipare anche il campione Gianluca Mager. Non meno importante anche la 14ª edizione della Hard Alp Tour Sanremo Sestriere (2 - 3 settembre) che porterà nella città dei fiori almeno 600 motociclisti pronti a partire alla volta della famosa località di montagna. E poi anche novità come l'appuntamento dedicato all'orienteering, con il campionato italiano di Sprint Relay (1° maggio), una staffetta a squadre dove i partecipanti, partendo da piazza Borea d'Olmo dovranno essere in grado di localizzare, senza aiuti, 5 posti all'interno della Pigna. Un appuntamento che vedrà anche l'allestimento di un villaggio gara in piazza Colombo. "Lo abbiamo detto molte volte - continua l'assessore Faraldi - e non perdiamo occasione di ribadirlo: gli eventi sportivi rappresentano un importante volano economico e un'irrinunciabile promozione del territorio, anche in un'ottica di sinergia tra gli enti. Ne è un esempio anche il trofeo internazionale di motociclismo di Ospedaletti (4 - 5 giugno) che per la prima volta trova spazio nel nostro calendario manifestazioni".

"E' un calendario che dà promozione del territorio dal mare all'entroterra senza dimenticare il centro cittadino. - ha sottolineato l'assessore - Un calendario che nasce anche dalla collaborazione con il Tavolo del Turismo. Deve essere motivo di orgoglio per gli uffici che hanno partecipato all'organizzazione ma anche per le associazioni. Ogni singolo evento di questo calendario ha al suo interno cuore e passione, non solo il contributo economico del Comune".