Scomparsa di Gianni Giuliano: il ricordo e il cordoglio di Mauro Grondona, delegato del Rettore per il funzionamento del Campus di Imperia

“La notizia della morte dell’avvocato Gianni Giuliano suscita in me diversi ricordi. L’ho salutato (ora sono costretto a dire, con molto dolore) per l’ultima volta mercoledì scorso al Polo universitario di Imperia, nel suo ufficio. Pressoché ogni mattina trascorreva un po’ di tempo nel suo ufficio di Amministratore unico della SPU, la società che amministra e gestisce il Polo imperiese. Abbiamo scherzato e riso, come sempre accadeva. Anzi, non credo di aver mai parlato con Gianni Giuliano senza che, prima o poi, durante la nostra conversazione, un sorriso d’intesa affiorasse sul volto di entrambi”. A ricordare la figura di Gianni Giuliano è Mauro Grondona, docente di Diritto civile, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza e delegato del Rettore per il funzionamento del Campus di Imperia.

“Io non posso certo dire di conoscere bene Gianni Giuliano, dato che l’ho incontrato per la prima volta solo poco più di un anno fa. Ma siamo entrati subito in confidenza; intanto, perchè era particolarmente sensibile alle esigenze del Polo imperiese: anzi, durante lo scorso anno, aveva programmato una serie di lavori di ristrutturazione di varie parti del Campus universitario, che presto vedranno la luce; ma poi anche perchè, pur essendosi dedicato più alla politica che non alla professione di avvocato, conservava un ottimo ricordo dei suoi anni universitari torinesi. E allora, quando, parlando con lui la prima volta, mi disse di essere stato allievo di Mario Allara (illustre civilista), io non trattenni un moto di ammirazione. E Gianni fu allora felice di raccontarmi molti aneddoti simpatici sull’Allara severo professore universitario di diritto civile e sull’Allara rettore, anche in anni difficili, dell’Università di Torino.

Gianni Giuliano, ai miei occhi, era una persona sempre pronta ad assecondare e a sostenere tutte le proposte altrui che gli paressero meritevoli e fattibili. In ciò mostrava al meglio le doti del vero amministratore: incentivare e favorire le iniziative, con l’obiettivo di migliorare l’esistente. In questi mesi di collaborazione intensa, la voglia e l’impegno di rendere il Campus più bello, più moderno e più attraente erano evidentissimi, in Gianni. La sua sensibilità e la sua vocazione politica lo portavano naturalmente ad aderire con entusiasmo a ogni progetto che, nel rendere protagonista il Polo, rendeva anche un buon servizio alla collettività: come quando, solo poche settimane fa, l’Aula Magna del Polo tornò ad aprirsi all’esterno, per ospitare un seminario di studio rivolto anche all’aggiornamento professionale degli avvocati. E di numerose altre iniziative, formative e culturali, avevamo già parlato con Gianni.

Ecco che, allora, pur pensando ora con grande tristezza alla scomparsa di Gianni Giuliano, sono però certo che il suo esempio sarà di monito, per noi tutti del Polo imperiese, a fare del nostro meglio per migliorare il Campus, nell’interesse della comunità e nell’interesse dell’università: se cultura e società sono vicine e si intendono, l’obiettivo del perseguimento del bene comune è già più vicino”.