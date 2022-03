È stata portata brillantemente al termine la prova di apertura degli Assoluti d'Italia di enduro che si è svolta nello scorso fine settimana sulla spiaggia di Arma di Taggia e lungo gli impervi e spettacolari percorsi nei dintorni dei comuni di Cipressa, Pietrabruna e Terzorio.

Promosso a pieni voti il Moto Club Sanremo che ha organizzato l'evento impegnando sulle prove oltre 150 persone tra volontari e addetti ai vari servizi. I complimenti al presidente Danilo Benza e a tutti i suoi collaboratori sono arrivati anche dalla FMI – Federazione Motociclistica Italiana che sulle sue pagine ha scritto: “..Il successo è stato determinato sia dall’elevato numero di iscritti sia dalla perfetta organizzazione del Moto Club Sanremo, che nel 2023 organizzerà una prova del Mondiale Enduro GP. Apprezzate tutte le Prove, in particolare il Cross Test che ha richiamato tanto pubblico”.

Stanco ma soddisfatto, Benza commenta: “Le prove in collina sono piaciute a tutti. Faticose, competitive, ben tracciate, non pericolose e divertenti: questo il parere dei piloti che hanno potuto dare il massimo in piena sicurezza senza che le ambulanze e i medici sul percorso siano mai dovuti intervenire”.

Sulla sicurezza non sono stati fatti sconti: a disposizione ci sono sempre stati due medici del RM Team e un medico del Mc Sanremo, il dottor Marco Brunengo che ha presidiato il fettucciato sulla spiaggia: in sostanza ogni prova aveva presente due ambulanze e un medico.

Dal punto di vista sportivo il protagonista principale è stato il veneto Andrea Verona, campione del mondo nella 250cc4T e adesso al comando della classifica assoluta del campionato, che ha battagliato con il neozelandese Hamish Macdonald e con il britannico Nathan Watson. Positiva la prestazione del talento bordigotto Davide Soreca sul terzo gradino del podio nella classe 250cc4T.

“Ci sono alcuni aspetti da migliorare per la tappa del Mondiale '23 – dice Danilo Benza – ma in generale sono molto soddisfatto. Ringrazio i comuni di Taggia, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Terzorio e Pietrabruna che ci hanno accolti, grazie ai 'crono', al promoter Alfredo Lenzoni, al Circolo Nautico di Arma di Taggia che ha ospitato la direzione gara, grazie alla Polizia Municipale di Taggia, alla Capitaneria, gli stabilimenti balneari di Arma, l'X-Rally Team, e grazie infine a tutti quelli che ho dimenticato e a tutte le persone alle quali abbiamo creato qualche piccolo disagio”.

Il presidente del Mc Sanremo conclude dicendo: “Da oggi si inizia a lavorare per la prova del Mondiale del 2023. La nostra storica Due Valli che ha dato il nome a questa prova, l'anno prossimo celebrerà la sua 77esima edizione con una prova iridata che porterà in dote un numero almeno triplicato di presenze 'turistiche' da queste parti rispetto alle 3/4mila che ci ha appena portato il Campionato Italiano”.