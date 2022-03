Sanremo: ieri benedizione ai bambini, palestra e palloni della Riviera Volley a Baragallo

Ieri, la riviera volley, ha aderito all'iniziativa della pastorale dello sport, per la benedizione dell'Associazione sportiva.



"Un piccolo numero di atleti della Riviera Volley Sanremo - si spiega nella nota -, ha accolto, nella palestra di Baragallo, il diacono Riccardo che, ha letto un brano del vangelo di San Paolo ai Corinzi che rimarca l'importanza di essere meno tifosi (giudicando gli altri), e più giocatori, scendendo in campo, e dando il meglio di noi, al termine ha dato la benedizione ai bambini, palestra e palloni. Una splendida iniziativa per una quaresima davvero speciale. Grazie ai bimbi che hanno partecipato e un grazie speciale alla pastorale dello sport per questa bellissima iniziativa".