Ciclovia Bordighera-Ventimiglia: una pedalata sulle nuove ciclabili che aprono il territorio al turismo green (Video)

Ecco i nuovi tratti della pista ciclabile realizzati a Bordighera e Ventimiglia.

Nella Città delle Palme la nuova porzione di tracciato comprende i due ponti metallici, uno sul rio Borghetto e l'altro all'altezza di via Forlì, all'estremità ovest del lungomare. Finalmente il percorso appare più completo, i lavori sono stati finanziati in parte con i fondi Alcotra Edumob ed in parte con i fondi del bilancio comunale.

A Ventimiglia, invece, vediamo la passeggiata a sbalzo costeggiata dalla ciclovia, inaugurata pochi giorni fa, alla presenza del presidente della Regione, Giovanni Toti.

Grande soddisfazioni per le amministrazioni che, con questi interventi, donano un passaggio urbano tanto apprezzato, soprattutto per coloro che amano spostarsi in bicicletta.

Un percorso alternativo che fa bene al corpo e, naturalmente, anche all'ambiente. I lavori procederanno a Ventimiglia per prolungare ancora l'itinerario, di quella che rientra nel progetto della ciclovia tirrenica.