Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 6 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 6 MARZO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ciaspolata da Monesi di Triora ai Tre Pini accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero (h 10/12-15 /19)



11.30. In occasione della ‘Giornata europea dei Giusti’ piantumazione di un albero in memoria del grande campione e ‘Giusto tra le Nazioni’ Gino Bartali. ‘Giardino dei Giusti’ a Coldirodi (Pinacoteca Rambaldi)



18.00. 'Dalla Testa ai Piedi Passando dall'Anima': spettacolo di pupazzi di e con Enzo Marzullo. Floriseum, museo del fiore a Villa Ormond, info e prenotazioni a 391 7928808

IMPERIA



11.00. Street Food al Parco Urbano San Leonardo + Gonfiabili per bambini gratuiti



15.00. Inaugurazione di quattro nuovi mezzi sociali della Croce Bianca Imperia: benedizione dei mezzi + corteo per le strade della città + possibilità di foto ricordo per i più piccoli con Spider-Man. Calata Anselmi



16.00. ‘Chi dice Donna dice...dono’: recital di Poesie e Musica presentato dal Circolo Parasio. Testi di Sara Rodolao. Letture di Amelia Conte. Musiche del M° Marina Remaggi. Monastero di Santa Chiara di Porto Maurizio

17.00. Concerto dell’ensemble Superba Young choir diretto da Michele Perella con musiche di Palestrina, Tallis, Rheimberger, Leo Hassler. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ciaspolata da Monesi di Triora ai Tre Pini accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

10.00. 76ª edizione della ‘Due Valli’: gara motociclistica di moto enduro, prima delle sei prove valide per il Campionato Italiano Enduro - Assoluti d'Italia. Evento organizzato dal Moto Club Sanremo

ENTROTERRA



BAJARDO

9.00. Escursione di circa 5 ore con percorso ad anello, con partenza il borgo di Bajardo, accompagnati dalla guida AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Bajardo, info 391 1042608 (più info)

CERIANA

9.30-17.00. ‘Mercatino dell’Artigianato in Corso Italia (ogni prima domenica del mese)

COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



DIANO ARENTINO



9.40. ‘Walk & Trek’: escursione verso uno dei luoghi più belli della valle Dianese: il Pizzo d'Evigno o Monte Torre. Ritrovo a Diano Evigno (i dettagli a questo link)



DIANO CASTELLO

14.30. Festa di Carnevale: spettacolo di animazione per bambini con Fortunello e Marbella + Premio ‘Maschera più bella’+ Musica con la Karibe Band Show. Piazza De Foresta

MOLINI DI TRIORA

8.30. Escursione da Molini a Triora sino al ponte di Mauta, sotto al ponte monumentale di Loreto accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo presso il parcheggio autostrada Imperia Ovest. Partenza da Molini di Triora (più info)

TRIORA

11.00. 'Trofeo Bandiere Arancioni’ (1ª prova): gara urban di orienteering a sequenza obbligata. Ritrovo nel centro storico (più info)

FRANCIA

MONACO

11.00 & 16.30. ‘Léonard de Vinci, Naissance D’Un Génie’ (‘Leonardo da Vinci, nascita di un genio’): spettacolo di Brigitte Kernel e Sylvia Roux con Grégory Gerreboo. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Tomáš Netopil con Thierry Amadi, violoncello. In programma: Leos Janacek, Bohuslav Martinu e Antonin Dvorak. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera internazionale di Nizza con più di 400 stand disposti su 21mila m². Palais des Expositions – Acropolis, Esplanade De Lattre de Tassigny, ingresso 6 euro, fino al 14 marzo (per saperne di più cliccare questo link)





