Ventimiglia: un cinghiale nel cortile della scuola Elementare di Latte, i bambini entrano in ritardo

I bambini della Scuola Elementare di frazione Latte a Ventimiglia entrano in ritardo, a causa di un… cinghiale. Sembra incredibile ma è davvero così ed è successo ieri mattina.

All’arrivo del personale docente e non docente, infatti, l’ungulato era all’interno del recinto della scuola ed è scattato l’allarme. Sono stati chiamati i Carabinieri e gli agenti della scuola ma, al loro arrivo il cinghiale era già fuggito, dopo aver gironzolato un po’ per il cortile della scuola.

L’animale era riuscito a penetrare all’interno del plesso scolastico, nonostante sia recintato regolarmente. Le maestre, vista la situazione, hanno tenuto fuori i bambini, che sono stati fatti entrare poco prima delle 9, quando il pericolo era fortunatamente svanito.

I genitori degli alunni, allarmati per quanto accaduto, chiedono una verifica della recinzione del plesso scolastico, per evitare che una situazione simile possa verificarsi quando i bambini sono in cortile. Purtroppo lo ‘sconfinamento’ degli ungulati verso valle è ormai quasi una normalità, visto che se ne trovano a volte anche in spiaggia, alla ricerca di cibo.