Vallecrosia: giovedì incontro su 'La violenza di genere in adolescenza' con lo sportello Noi4You

Giovedì, alle 21, presso il Salone Polivalente di Vallecrosia (solettone), si terrà l'incontro “La violenza di genere in adolescenza”. Un appuntamento nell'ambito del laboratorio dell’autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You, con l'intervento della psicoterapeuta Serena Suraci.



"Torniamo in presenza e discuteremo le tematiche che interessano la violenza in età adolescenziale e le relazioni d'amore tra giovani. - spiegano da Noi4You- Esploreremo le forme che la violenza di genere può assumere tra ragazzi e quali interventi di prevenzione e aiuto è possibile aiutare per scongiurare questo fenomeno ormai in crescita. Si ricordano: green pass e mascherina FFP2".