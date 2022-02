Coronavirus: numeri in calo come ogni lunedì ma scende anche il tasso di positività, 4 morti a Sanremo

Come ogni lunedì meno tamponi e numeri inferiori anche nei nuovi contagi, quest’oggi nel quotidiano bollettino relativo al Covid nella nostra regione. Cala, però fortunatamente, anche il tasso di positività.

Sono infatti 365 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 4.020 tamponi (1.244 molecolari e 2.776 antigenici rapidi), uno ogni 11,01 pari al 9,07%.

Nella nostra provincia sono 23 i nuovi positivi, rispetto ai 91 del savonese, i 226 di Genova e i 25 di Spezia. Stazionari i ricoveri (dopo la discesa costante dei giorni scorsi) ma,m purtroppo, dobbiamo registrare quattro morti in regione, tutti all’ospedale di Sanremo. Si tratta di due donne di 83 e 93 anni e di due uomini, di 82 e 85 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 2.283.356 (+1.244)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.495.556 (+2.776)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 344.900 (+365)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.304 (-374)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.724 (-50)

Savona 2.196 (-48)

Genova 7.767 (-175)

La Spezia 1.822 (-68)

Residenti fuori regione o estero 348 (-8)

Altro o in fase di verifica 447 (-25)

Totale 14.304 (-374)

Ospedalizzati: 370 (=); 18 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 50 (+2); 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 67 (-1); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 60 (-2); 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 76 (+4); 4 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 61 (=); 4 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 20 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 31 (-1); 2 (=) in terapia intensiva

* 6 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 13.919 (-371)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 325.499 (+735)

Deceduti: 5.097 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 163 (-115)

Asl 2 - 443 (-49)

Asl 3 - 1.554 (-97)

Asl 4 - 436 (-20)

Asl 5 - 125 (+3)

Totale - 2.721 (-278)