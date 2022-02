Taggia: entro aprile il Comune acquisterà il cantiere di Area24 e terminerà l'incompiuta di Arma, il sindaco Mario Conio ha annunciato il piano d'intervento (Foto e Video)

Entro aprile il Comune di Taggia acquisirà l'area cantiere di Area 24. E' un annuncio importante quello fatto dal sindaco Mario Conio a margine della cerimonia di inaugurazione e intitolazione del parcheggio H. H. Beckman. Quanto anticipato promette di porre fine 'al problema' di Arma di Taggia.

La soluzione era tra le righe del piano triennale delle opere pubbliche, per il 2022 - 2024, approvato dalla giunta comunale un mese fa. Stiamo parlando di un intervento considerato a priorità massima del valore di 5,8 milioni di euro.

Il Comune entrerà in possesso del cantiere con l'intenzione di procedere al completamento dell'opera in più fasi. La prima quella immediata prevede il consolidamento della struttura e la realizzazione delle opere di superficie, con una nuova piazza e soprattutto il completamento del collegamento della pista ciclabile, andando così ad eliminare il bypass che oggi si muove intorno all'area di cantiere.

Per quel che riguarda i posteggi invece la partita passerà ad Amaie Energia. Quindi con un affidamento 'in house' la partecipata del Comune dovrà procedere al completamento dei parcheggi, alcuni saranno destinati alla vendita e gli altri rimarranno nella sua gestione.

Il primo passo rimane l'acquisizione del cantiere da parte del Comune. L'opera è ferma dal 2008, poi nel 2015 è subentrata Area 24 ma l'iter si è arenato di nuovo con la messa in liquidazione della società che gestì la pista ciclopedonale oggi di proprietà di Amaie Energia. Amco, società partecipata del Ministero dell'Economia, è subentrata a Banca Carige, in seguito alla cartolarizzazione del credito vantato dall'istituto bancario verso Area 24 spa. Dopo 15 anni potrebbe arrivare la parola fine sulla incompiuta di Arma di Taggia.

"Risolvere il problema di Park 24 è la sfida più importante. Da oltre 3 anni siamo impegnati nel cercare di dipanare quella che è una matassa complicatissima. - esordisce Mario Conio, sindaco di Taggia - Oggi posso dire con emozione e soddisfazione che siamo all'ultimo metro di un percorso molto complesso. Entro il mese di aprile procederemo all'acquisto della struttura di Park 24. Lo faremo perchè abbiamo ritenuto che soltanto l'intervento diretto pubblico potesse risolvere un problema altrimenti irrisolvibile".

Una scelta definita 'coraggiosa'. "Il bilancio che porteremo alla attenzione del consiglio comunale nei prossimi giorni vede il comune impegnato in maniera fortissima nella risoluzione di questa situazione con oltre 5milioni di euro di stanziamenti. - spiega - Questi soldi, comprensivi del contributo regionale, ci permetteranno entro il mese di aprile di acquistare il bene per avviare poi un serratissimo cronoprogramma di intervento che prevede una immediata bonifica dell'area con sfalcio, riqualificazione con nuove recinzioni e quindi messa all'onore del mondo di quella che oggi è una vergogna".

Con l'acquisizione del cantiere al patrimonio comunale poi quali saranno i passi successivi? "Contestualmente si avvierà un bando per il primo lotto dei lavori che prevederà subito la messa in sicurezza strutturale del fabbricato e successiva realizzazione della piazza pubblica e della pista ciclabile. - replica il primo cittadino - L'intervento prevederà la riqualificazione di tutta l'area e spazi pubblici in quello che oggi è il parcheggio provvisorio posto nell'area dall'ex passaggio a livello".

"E' stato un cammino complesso che ci ha costretto a risolvere uno dopo l'altro molteplici problemi di natura giuridica, amministrativa e contabile. Si è fatto uno sforzo per conciliare le posizioni dei soggetti chiamati in causa tra cui Area 24, Park 24 e la società Z.G. (la società che ha in possesso l'area dell'ex scalo merci ndr) che ha interventi previsti nell'area. - aggiunge - Oggi posso dire con soddisfazione che si stanno conciliando tutte le posizioni e quindi entro aprile si acquisterà, prima dell'estate ci sarà la bonifica dell'area e subito dopo partiranno i lavori di riqualificazione della struttura".

Negli ultimi anni ci sono state alcune soluzioni prospettate, la prima prevedeva l'intervento di Regione Liguria, poi il subentro possibile di Amaie Energia. Oggi sarà una partita tutta del Comune di Taggia. "Nei prossimi mesi si darà fine a quella che è una ferita drammatica che da oltre 15 anni interessa il nostro territorio. Ne abbiamo parlato poco in questi mesi proprio perchè la trattativa e le procedere erano estremamente complesse e non ci sembrava corretto divulgarle. - puntualizza Conio - Ringrazio Regione Liguria e il presidente Giovanni Toti in primis, hanno avuto il coraggio e la voglia di sostenerci in questo progetto. Il loro contributo è stato l'elemento che ha permesso di dare il via a questa difficile decisione di fare intervento totalmente pubblico".

"Un sentito ringraziamento va anche ad Amaie Energia, società partecipata anche dal Comune di Taggia, con la quale in questi mesi si è fatto un lavoro davvero proficuo di analisi del progetto, dei costi e di individuazione della migliore strada da percorrere insieme. - prosegue il sindaco - Oggi è prevista la collaborazione con Amaie Energia per la realizzazione e sviluppo dei piani di autorimesse sia private che pubbliche".

Al di là del valore dell'opera pubblica finalmente terminata, la risoluzione di questo problema quali effetti avrà sulla comunità di Taggia? "Oggi posso dire che il percorso è tracciato e delineato e quindi salvo eventi eccezionali ormai si è sta arrivando a mettere la parola fine a questa drammatica vicenda. Non è una scelta indolore. - analizza Mario Conio - Deve essere chiaro a tutti i cittadini che l'amministrazione comunale ha colto una sfida che è stata quella di scendere in campo direttamente, mettendo a disposizione risorse importantissime che chiaramente, non ci permetteranno poi di fare altri lavori in previsioni".

"Abbiamo fatto una scelta e la sosteniamo con coraggio. Riteniamo che la risoluzione di questo problema sia un tema fondamentale per tutta la nostra comunità. La riqualificazione dell'area ci permetterà di avere una città davvero bellissima con spazi pubblici tra i più belli e affascinanti di tutta la provincia di Imperia. I primi interventi così come il completamento dell'opera saranno un importante impulso per la nostra economia, il commercio e il turismo" - conclude il sindaco Mario Conio.